В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, был задержан 37-летний Фаниз Сафаров, ранее судимый за аналогичные преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Камеры безопасности зафиксировали, как Ф.Сафаров пересчитывал похищенные деньги после инцидента.

Во время других мероприятий сотрудники отдела также задержали 29-летнего Бахруза Алиева, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При осмотре его автомобиля было обнаружено свыше 1 кг марихуаны и психотропное вещество метамфетамин. В показаниях Б.Алиев заявил, что, изображая таксиста, забирал наркотики на одной из автозаправок района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и планировал расфасовать их на многочисленные свёртки для продажи.

По обоим фактам продолжается расследование.