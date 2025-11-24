Женщины-водители автобусов приступили к работе в Баку - ФОТО

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) реализовало новую учебную программу с целью увеличения числа женщин-водителей в общественном транспорте.

Как сообщает 1news.az, в рамках программы женщины-кандидаты прошли теоретическую и практическую подготовку для начала профессиональной деятельности в качестве водителей автобусов.

Помимо навыков вождения, обучение охватывало темы этичного поведения, культуры общения и безопасности.

В ходе обучения участники отрабатывали практические упражнения по обзору, маневрированию, остановке и парковке. Основная часть обучения состояла из вождения в сложных дорожных условиях, парковки задним и передним ходом, движения по слалому, правильного выбора траектории поворота и соблюдения безопасной дистанции. Кроме того, водители приобрели важные навыки, связанные с минимизацией риска аварий в различных дорожных условиях.

Участницы также сдали тесты по свободному вождению на специально подготовленных маршрутах.

Женщины-кандидаты подали заявки на начало своей деятельности в качестве водителей в ООО «BakuBus». После получения заявлений кандидатки в рамках процесса приема на работу прошли медицинское обследование, психологическую оценку и проверку по соответствию по безопасности. После успешного прохождения всех этапов они были официально приняты на работу водителями в ООО «BakuBus».

На этапе трудоустройства для женщин также был организован тренинг «Осторожное управление и безопасное вождение». В ходе тренинга их обучали правильному реагированию на возможные фактические и потенциальные опасные ситуации за рулем, навыкам аварийного маневрирования и принципам безопасного движения.

С 24 ноября женщины-водители официально приступили к своей деятельности. На начальном этапе их деятельность поддерживают опытные водители-наставники.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимлы