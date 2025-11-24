 Женщины-водители автобусов приступили к работе в Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Женщины-водители автобусов приступили к работе в Баку - ФОТО

First News Media11:05 - Сегодня
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) реализовало новую учебную программу с целью увеличения числа женщин-водителей в общественном транспорте.

Как сообщает 1news.az, в рамках программы женщины-кандидаты прошли теоретическую и практическую подготовку для начала профессиональной деятельности в качестве водителей автобусов.

Помимо навыков вождения, обучение охватывало темы этичного поведения, культуры общения и безопасности.

В ходе обучения участники отрабатывали практические упражнения по обзору, маневрированию, остановке и парковке. Основная часть обучения состояла из вождения в сложных дорожных условиях, парковки задним и передним ходом, движения по слалому, правильного выбора траектории поворота и соблюдения безопасной дистанции. Кроме того, водители приобрели важные навыки, связанные с минимизацией риска аварий в различных дорожных условиях.

Участницы также сдали тесты по свободному вождению на специально подготовленных маршрутах.

Женщины-кандидаты подали заявки на начало своей деятельности в качестве водителей в ООО «BakuBus». После получения заявлений кандидатки в рамках процесса приема на работу прошли медицинское обследование, психологическую оценку и проверку по соответствию по безопасности. После успешного прохождения всех этапов они были официально приняты на работу водителями в ООО «BakuBus».

На этапе трудоустройства для женщин также был организован тренинг «Осторожное управление и безопасное вождение». В ходе тренинга их обучали правильному реагированию на возможные фактические и потенциальные опасные ситуации за рулем, навыкам аварийного маневрирования и принципам безопасного движения.

С 24 ноября женщины-водители официально приступили к своей деятельности. На начальном этапе их деятельность поддерживают опытные водители-наставники.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимлы

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
