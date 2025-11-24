Погода на вторник: В Баку ожидается до +18°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 25 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+13°C, днем +15…+18°C. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80–85%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах возможен кратковременный туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью +5…+10°C, днем +17…+21°C; в горах ночью +3…+8°C, днем +13…+18°C.