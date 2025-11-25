 Матч «Наполи» - «Карабах» будет перенесен? | 1news.az | Новости
Матч «Наполи» - «Карабах» будет перенесен?

First News Media14:43 - Сегодня
В итальянской прессе распространилась информация о возможном переносе матча “Наполи” – “Карабах”, который состоится в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА, из-за погодных условий.

В регионе проведения матча местные власти объявили “оранжевый уровень” погодной опасности из-за угрозы сильных дождей и шторма.

На этом фоне возникли предположения о возможной отмене или переносе некоторых спортивных мероприятий.

Итальянский портал "MeteoWeb" написал о наличии определенного риска и для матча “Наполи–Карабах” из-за нестабильной погоды в регионе. Издание отмечает, что судьба матча может быть оценена в последний момент из-за интенсивности дождя и ветра.

Однако сайт "CalcioNapoli24", известный своей близостью к клубу “Наполи”, со ссылкой на официальные источники сообщил, что в настоящее время перенос матча не рассматривается. Согласно информации, стадион "Диего Армандо Марадона" будет открыт, как и планировалось, и все приготовления к проведению матча продолжаются.

Окончательное решение будет зависеть от того, как изменятся погодные условия в ближайшие часы.

Напомним, что встреча начнется сегодня ночью в 00:00 по бакинскому времени на стадионе "Диего Армандо Марадона".

