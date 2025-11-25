Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией - ФОТО

На таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси уже более 20 дней стоят азербайджанские грузовые автомобили.

Как сообщил грузинскому бюро Report один из водителей грузовиков Аслан Керимов, проблема касается только фур с табачной продукцией, остальные машины пропускают без задержек.

«Грузинская сторона останавливает только наши машины, тогда как грузинские автомобили проходят свободно. Причина не объясняется, конкретного ответа не дают. Мы обратились в таможенные органы, но нам сообщили, что машины находятся под контролем Финансовой полиции. При этом машины перевозят транзитный груз и направлялись в Европу».

По словам А.Керимова, для задержания машин нет никакого судебного решения, они удерживаются только под наблюдением таможенных сотрудников.

Он также отметил, что таможенники грубо обращаются с водителями и не дают нормальных ответов на вопросы.

Как сообщили «Report» в Генеральном консульстве Азербайджана в Батуми, они осведомлены о ситуации и ведут работу по её урегулированию.

Из посольства Азербайджана в Грузии сообщили, что к ним поступила письменная жалоба, и они также занимаются этим вопросом.