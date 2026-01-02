В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

По меньшей мере 80 из 115 пострадавших от пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана находятся в критическом состоянии.

Об этом заявил председатель правительства кантона Вале Матиас Рейнар.

По его словам, эта цифра относится "к лицам, которые находятся под наблюдением спасательной организации кантона Вале". "Однако нам известно о других случаях [пострадавших], которые также находятся в критическом состоянии и были доставлены в отделения неотложной помощи другими способами", - отметил политик в интервью газете Walliser Bote.

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что кантон Вале, в котором произошла трагедия, не справляется с наплывом пострадавших. Выжившие после пожара были направлены в ряд больниц за пределы региона, в том числе в Лозанну, Цюрих и Женеву.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. В полиции подтвердили смерть около 40 человек и сообщили о порядка 115 пострадавших.

Версия теракта исключается. По разным оценкам, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды.

Источник: ТАСС