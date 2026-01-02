EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN вошёл в число звёздных участников традиционного новогоднего шоу «Голубой огонёк», которое вышло в эфир в новогоднюю ночь на российском федеральном телеканале «Россия 1».

В рамках праздничного выпуска EMIN представил композицию «Я встретил девушку» - одну из самых известных песен из репертуара легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова.

Напомним, что в 2025 году исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося артиста Р.Бейбутова, внесшего неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры Азербайджана.