Глава МИД Ирана отправится в Париж
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на этой неделе направится в Париж на переговоры со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.
Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, визит состоится по приглашению французского министра, а в повестке переговоров будут лишь вопросы двусторонних отношений, включая обмен заключенными.
16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что переговоры со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранской ядерной программы исключены в ближайшее время.
Источник: ТАСС
273