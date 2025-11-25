Глава МИД Ирана отправится в Париж

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на этой неделе направится в Париж на переговоры со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, визит состоится по приглашению французского министра, а в повестке переговоров будут лишь вопросы двусторонних отношений, включая обмен заключенными.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что переговоры со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранской ядерной программы исключены в ближайшее время.

Источник: ТАСС