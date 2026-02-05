Вэнс прибудет в регион после церемонии открытия Олимпийских игр

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Армению и Азербайджан после участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане.

Об этом сообщило агентство Associated Press. На церемонии открытия зимних Олимпийских игр вице-президент Вэнс возглавит американскую делегацию, в которую входят его жена Уша Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта.

«После Италии Вэнс отправится в Армению и Азербайджан, где Трамп поручил ему разработать соглашение, направленное на прекращение сорокалетнего конфликта между двумя странами», — пишет Associated Press, не уточняя, в какой день вице-президент США прибудет в Армению и Азербайджан.

Открытие зимних Олимпийских игр в Милане, Италия, состоится 6 февраля.

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в конце января.