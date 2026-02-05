В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Супергерои дикой природы» - ФОТО

4 февраля в Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Супергерои дикой природы" (The Superheroes of Wildlife) известных британских и австралийских скульпторов Джили и Марка Шаттнеров (Gillie&Marc Schattner), создающих впечатляющие произведения общественного искусства.

Как сообщает Trend, проект в Баку является самой крупной выставкой, которую авторы представили на сегодняшний день. Джили и Марк, известные как самоотверженные защитники дикой природы, превратили свое творчество в важную платформу для охраны природы. Выставка не только поднимает проблемы, с которыми сталкивается дикая природа, но и представляет зрителям перспективу, наполненную смелостью и надеждой.

Скульптор Джили Шаттнер подчеркнула, что главная миссия выставки заключается в распространении через искусство посланий о защите дикой природы и любви. "Наша цель - на основе опыта, полученного во время наших путешествий в различные страны мира, побудить зрителей защищать животных, находящихся под угрозой исчезновения. Мы изучаем, наблюдаем, рисуем и изображаем животных. Все скульптуры, представленные на выставке, основаны на животных, которых мы видели в реальной жизни", - сказала Джилли Шаттнер.

Скульптор Марк Шаттнер отметил, что в Баку и в целом в Азербайджане придается особое значение охране природы. "Во время наших разговоров мы получили много важной информации о ценностных инициативах, проводимых в Баку и в Азербайджане в области защиты дикой природы и охраны окружающей среды. Это стало одной из главных причин, по которой мы решили приехать в эту страну. Здесь существует глубокая и искренняя связь с природой", - отметил он.

Выступая на церемонии открытия, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в Центре экспонируется около 100 работ Джили и Марка Шаттнеров. По его словам, произведения скульпторов демонстрировались во многих странах мира.

Анар Алакбаров подчеркнул, что уникальность проекта отражается в значимых работах скульпторов в сфере охраны природы, и они играют важную роль в этой сфере. Он отметил, что выставка "Супергерои дикой природы" будет действовать более одного года. Анар Алакбаров также выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации проекта в Центре Гейдара Алиева, и выразил глубокую признательность Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанную значительную поддержку в реализации проекта.

На выставке "Супергерои дикой природы" актуализируется тема будущего исчезающих видов животных. Экспозиция отражает приключения двух героев, которые взяли на себя миссию защиты природы: Rabbit woman и Dog man. Эти два героя воплощают идею "мы разные, но можем жить в гармонии друг с другом и заботиться о природе". Работы на выставке, включая живопись и маленькие и большие скульптуры, призывают нас задуматься об общей ответственности за охрану природы. Таким образом через искусство посылается важный призыв миру: окружить дикую природу любовью и бороться за ее сохранение

Выставка в Баку - это не только история о защите живой природы, но и рассказ о милосердии, мужестве и единстве.