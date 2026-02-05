 Мехрибан Алекперзаде о новом назначении: «Я закрыла одну страницу и открываю другую» | 1news.az | Новости
Мехрибан Алекперзаде о новом назначении: «Я закрыла одну страницу и открываю другую»

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
Мехрибан Алекперзаде о новом назначении: «Я закрыла одну страницу и открываю другую»

4 февраля стало известно о том, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде назначена на должность художественного руководителя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AZTV).

Напомним, что ранее М.Алекперзаде занимала должность художественного руководителя Азербайджанского государственного академического драматического театра.

«Я закрыла страницу своей деятельности, не потеряв любви. Благодарна людям, в которых верила, которых любила и не хочу забывать… Что касается всего остального, то улыбаюсь и прохожу мимо. Я люблю свою профессию. Люди, которых я считаю профессионалами, всегда держат высокую планку. И еще, мы обязательно встретимся снова», - отмечает М.Алекперзаде на своей странице в социальной сети Facebook, рассказывая об уходе из Аздрамы.

Рассказывая о новом назначении, М.Алекперзаде подчеркивает, что «открывается новая страница - с большими надеждами и более яркими достижениями»: Счастливого мне нового пути! Впрочем, именно с этого пути я когда-то и начинала. За эти годы я стала автором более 70 фильмов, программ и спектаклей. У меня была, есть и будет долгая телевизионная деятельность. Сейчас я нахожусь в родном для себя месте. И особенно благодарна Ровшану Мамедову - человеку, который сегодня сделал это место для меня ещё ближе. Благодарю председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшана Мамедова за приглашение и оказанное мне доверие. И я вновь возвращаюсь к телевизионной деятельности».

Мехрибан Алекперзаде отмечает, что «в эпоху цифровизации, когда традиционные процессы стремительно переходят на рельсы цифровых технологий, работать на телевидении - особая ответственность»: «Каждый путь немного взрослит человека и делает его сильнее. Сегодня я начинаю новый, иной этап. Надеюсь, впереди меня ждут ещё более светлые дни. AZTV всегда будет для меня родным местом - даже более родным, чем прежде. Я в это верю».

