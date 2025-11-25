В России хотят запретить фейерверки

В России необходимо запретить использование пиротехнических изделий на период проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков.

По его мнению, подобная мера является необходимой для усиления антитеррористической безопасности в стране.

Запретить использование пиротехники в России пока не удалось, фейерверки разрешены, но я считаю, что до завершения специальной военной операции вся подобная история должна быть прекращена, хотя бы по антитеррористическим причинам. Под видом фейерверка могут быть доставлены и использованы взрывные устройства, — высказался Новичков.