 Генсек НАТО заявил о серьёзной обеспокоенности ситуацией в Грузии | 1news.az | Новости
Генсек НАТО заявил о серьёзной обеспокоенности ситуацией в Грузии

First News Media11:10 - Сегодня
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью «Радио Свобода» заявил, что любая страна евроатлантического пространства, которая желает стать членом Североатлантического блока, может официально заявить об этом, после чего запускается соответствующая процедура.

Однако, отметил генсек, он «не наивен» в отношении происходящего в Грузии.

«Мы крайне обеспокоены. Мы ясно дали это понять грузинской стороне. У нас есть сотрудничество с Грузией – и сейчас оно важно ещё и тем, что через него мы можем доносить наши тревоги», – сказал Рютте.

Он добавил, что ситуацию вокруг Грузии следует рассматривать шире – в контексте событий на Южном Кавказе. Рютте отметил позитивные сдвиги в отношениях между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что это стало возможным «в том числе благодаря тому, что делает президент Трамп».

«На Грузию нужно смотреть и в контексте всего Южного Кавказа», – подытожил генсек НАТО.

Напомним, что на Бухарестском саммите в 2008 году лидеры НАТО отказались от предоставления Плана действий по членству Украине и Грузии. Многие западные политики и бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считают, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс.

После начала войны в Украине тема вступления Грузии в НАТО активно не обсуждается. Альянс не поддерживает активных политических контактов с Тбилиси после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года.

