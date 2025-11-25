Погода на среду: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 26 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 10-13 градусов, днем 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы на 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем 65-70%.

Ожидается, что в районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, местами туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20, в горах ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла.