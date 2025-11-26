ЕСПЧ обязал Армению выплатить 5 тысяч евро

Европейский суд по правам человека по делу «Манукян против Армении» обязал компенсировать заявителю 5000 евро в качестве компенсации морального вреда.

Заявление против Армении было подано в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гражданином Армении Грайром Манукяном («заявитель») 28 декабря 2016 года, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что в 2014 году к заявителю обратился В. А., агент Службы национальной безопасности Армении («СНБ»), и попросил его сотрудничать с этой службой на систематической основе.

30 июня 2014 года заявитель и В. А. провели личную встречу в кафе. В то время заявитель был новоизбранным членом руководящего органа оппозиционной партии «Наследие. Во время встречи заявитель отказался сотрудничать, после чего В.А. сделал ряд заявлений относительно возможных последствий этого отказа.

Правительство утверждало, что не было никакого вмешательства в частную и семейную жизнь заявителя. Оно заявило, что никаких действий в связи с собранной информацией не предпринималось.

Суд считает, что заявителю был причинен моральный вред в результате необоснованного вмешательства в его личную жизнь и отсутствия эффективного расследования.