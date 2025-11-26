Ильхам Алиев присвоил сотрудникам Минюста высшие специальные звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении сотрудникам Министерства юстиции высших специальных званий.
Глава государства постановил присвоить следующим сотрудникам Министерства юстиции АР высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:
Абиддину Габиль оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики
Тогрулу Айдын оглу Гусейнову - заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики.
