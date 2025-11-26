Спортсмены, показавшие наивысшие результаты на VI Играх исламской солидарности, награждены - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к Играм.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, согласно Распоряжению, для этих целей из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год, Министерству молодежи и спорта выделено 1 миллион 900 тысяч манатов (1 900 000 AZN).

Министерству молодежи и спорта поручено в течение 10 дней разработать и утвердить правила распределения средств, а также порядок оплаты, предусмотренный для награждения спортсменов, их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки, с учетом уровня конкуренции среди спортсменов, количества медалей за наивысшие результаты, а также участия в индивидуальных или командных соревнованиях. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование.