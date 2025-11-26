На этой улице будет изменена организация дорожного движения - ВИДЕО

В рамках работ по совершенствованию управления транспортом Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) реализует проект по реорганизации движения на улице Аббасгулу Аги Бакиханова в столице.

На этой улице эффект «узкого места» усложняет транспортную ситуацию - так, при движении транспортных средств с улицы А.Бакиханова в направлении улицы Рашида Бейбутова потоки транспорта вынуждены переходить с 3 полос движения на 2 полосы, что снижает пропускную способность дороги и вызывает заторы.

С целью обеспечения плавного движения транспортных средств здесь будет реализован новый проект, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

На улице А.Бакиханова за счёт перераспределения и повторной организации полос количество полос движения будет увеличено с 2 до 3 на участке от перекрёстка с улицей Самеда Вургуна до перекрёстка с улицей Р.Бейбутова. В обратном направлении количество полос останется прежним. После изменений эффект «узкого места» будет устранён, и движение транспортных средств станет более плавным.

С предложенными AYNA изменениями можно ознакомиться, просмотрев нижеприведенное видео.