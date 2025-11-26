В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной

Военные в Гвинее‑Бисау объявили об установлении полного контроля над страной и закрытии всех границ.

Об этом сообщает France 24.

"В Гвинее‑Бисау через три дня после президентских и парламентских выборов военные объявили о полном контроле над страной и приостановке избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Президент Умару Сиссоко Эмбало и его министр внутренних дел Ботше Кандэ были арестованы. Также под стражей находятся начальник Генштаба и его заместитель.

По данным AFP, стрельба, раздавшаяся около дворца в среду днем, прекратилась к началу послеобеденного времени.

Команда действующего президента и оппозиционный кандидат Фернандо Диаш де Кошта одновременно объявили о своей победе, хотя официальные результаты должны быть опубликованы только 28 ноября.

Напомним, что избирательная комиссия ведет подсчет голосов по итогам президентских и парламентских выборов, состоявшихся 23 ноября. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов планируется объявить 28 ноября. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая действующего президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Ранее действующий глава Гвинеи-Бисау заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота.