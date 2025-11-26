Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Папой Львом XIV.
Oб этом глава МИД Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети Х.
Он отметил, что между Азербайджаном и Святым Престолом существуют крепкие отношения, которые важны для продвижения межрелигиозного диалога и мультикультурализма.
"Отношения между двумя странами играют роль примера для межрелигиозного диалога, который составляет краеугольный камень государственной политики Азербайджана", - написал он.
During my official visit to Vatican, attended a general audience with @Pontifex Pope Leo XIV and was honored to meet His Holiness.
Azerbaijan and the Holy See have strong relations that are important for fostering interfaith dialogue, and promoting multiculturalism.
