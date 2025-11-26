На каких улицах Баку 26 ноября наблюдаются транспортные заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".