Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 28 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен небольшой моросящий дождь.

Северо-западный ветер днём сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 7-10 °C, днём – 14-17 °C. Атмосферное давление - 770 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80–85 %, днём 65–70 %.

В регионах Азербайджана погода в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь и местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9 °C, днём - 13–16 °C; в горах ночью от -2 °C до +3 °C, днём - 7–11 °C.