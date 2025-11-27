Слухи о смерти Имрана Хана в тюрьме вызвали общественное возмущение в Пакистане

Слухи о том, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан якобы скончался в тюрьме, вызвали широкий общественный резонанс.

Администрация тюрьмы Адиала опровергла эти сообщения, заявив, что Хан жив и здоров, и продолжает отбывать наказание.

В сообщении тюремной администрации утверждается, что все сведения о смерти Хана или его переводе в другое место являются «беспочвенными».

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф также отреагировал на критику условий содержания Хана в тюрьме.

По его словам, информация о «бесчеловечных условиях» является преувеличенной. Асиф отметил, что Хан имеет доступ к различным удобствам, включая телевизор, спортивный инвентарь, двуспальную кровать и мягкий матрас. «Посмотрите на его меню. Даже в пятизвездочном отеле не подают такую еду», — заявил министр.

Асиф добавил, что в свое время, когда он сам находился в тюрьме, условия были гораздо хуже: «Мы спали на холодном полу и ели тюремную пищу. В январе не было горячей воды, и у нас было только два одеяла».

