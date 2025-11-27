AZAL и делегация Иордании обсудили расширение сотрудничества в сфере гражданской авиации

Состоялась встреча президента ЗАО Azerbaijan Airlines, входящего в AZCON Holding, Самирa Рзаева с генеральным секретарем и заместителем министра туризма и древностей Иордании Язаном аль-Хадири, исполнительным директором по грузовым перевозкам авиакомпании Royal Jordanian Airlines Халидом Мухаммедом аль-Хавальде и послом Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омаром аль-Нахаром.

В ходе встречи, ставшей очередным конструктивным шагом в развитии сотрудничества между двумя странами в сфере гражданской авиации, были обсуждены вопросы расширения воздушного сообщения. Стороны рассмотрели план запуска регулярных рейсов по маршруту Баку-Амман-Баку, намеченный на июнь 2026 года.

Данная инициатива будет способствовать более эффективному развитию авиационного сообщения, а также расширению сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в сферах туризма, бизнеса и культуры.

Отметим, что в период с июня по сентябрь текущего года по направлению Амман были выполнены регулярные чартерные рейсы, которыми воспользовались более 3 тысяч пассажиров.