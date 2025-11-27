Эрдоган: Турция оказывает содействие усилиям по урегулированию в Украине

Турция оказывает всяческую поддержку и содействие усилиям по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре по итогам переговоров с Папой Римским Львом XIV, который прибыл в республику с первым апостольским визитом.

"В последние дни мы внимательно следим за событиями, направленными на прекращение войны между Россией и Украиной, стараемся оказать этому необходимую поддержку и содействие", - сказал Эрдоган.

Источник: ТАСС