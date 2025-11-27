Cуд РФ оставил под арестом братьев Сафаровых

Свердловский областной суд (Россия) оставил под арестом до 29 декабря уроженцев Азербайджана Аяза Сафарова, Бакира Сафарова и Кямала Сафарова, обвиняемых в соучастии в убийстве.

Как передают российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Кроме них, в СИЗО до 29 декабря останется Мазахир Сафаров, однако он ранее не обжаловал свой арест - по данным источника "Коммерсантъ-Урал", он дал показания против соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев. Всего в отдел доставили свыше 50 человек. Двое скончались после того, как к ним ворвались полиция и спецназ. Это братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Еще двое фигурантов - Азиз Аббасов и Кямал Сафаров - были помещены в больницу в тяжелом состоянии.