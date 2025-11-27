Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Порядок регулирования цен на лекарства был изменен.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Теперь при первичном установлении условных цен на лекарственные препараты для отечественных оптовых фармацевтических предприятий, а также при пересмотре этих цен, Тарифный совет должен будет получать заключение Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Напомним, что ранее такие заключения предоставляли Министерство экономики, Министерство здравоохранения, Государственный таможенный комитет, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.