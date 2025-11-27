Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Азербайджан передал России находившегося в международном розыске гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступлений.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, гражданин России Микаэль Костанович Мундшайн (1984 года рождения), объявленный в международный розыск в 2023 году по обвинению в мошенничестве, был экстрадирован по запросу российской Генпрокуратуры.

Передача Мундшайна российским компетентным органам была осуществлена под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции.