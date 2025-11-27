 Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:25 - Сегодня
Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня семьям переселенцев, прибывшим в село Хоровлу Джебраильского района, вручены ключи от их домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после встречи семей, переселенных в село Хоровлу, сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подробно рассказали им об опасностях, которые представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых – сообщать в соответствующие органы.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица. Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Отметим, что на данном этапе в село Хоровлу переселены 38 семей – 139 человек. Таким образом, в селе Хоровлу обеспечено размещение 132 семей - 541 человека. Эти семьи ранее были размещены в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

08:52

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хоровлу Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хоровлу Джебраильского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращается 38 семей (139 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

