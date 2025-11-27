В Китае 11 человек погибли и два пострадали при наезде поезда

В Китае в городе Куньмине в результате наезда поезда на строителей 11 человек погибли, двое получили ранения.

Об этом 27 ноября сообщил информационный портал finance.sina.cn.

«В результате происшествия 11 человек погибли, двое получили ранения», — сказано в публикации.

После инцидента железнодорожные службы задействовали план реагирования на чрезвычайные ситуации и совместно с местными властями организовали спасательные работы. Транспортное сообщение на станции уже восстановлено, лечение пострадавших и сопутствующие работы проводятся в организованном порядке.

Отмечается, что железнодорожное управление выразило соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям погибших.

В ведомстве уточнили, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, а из этого происшествия будут извлечены уроки для повышения безопасности железнодорожного движения.

Источник: Iz.ru