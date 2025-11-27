Спецслужбы Европы могли «слить» записи переговоров Ушакова и Уиткоффа

Спецслужбы европейских стран, наиболее вероятно, стоят за утечкой переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на бывшего сотрудника разведки.

Отмечается, что это спецслужба страны, недовольной пророссийской позицией спецпосланика Трампа.

По его мнению, европейские спецслужбы могли «слить» в прессу информацию о разговоре, чтобы сорвать усилия Уиткоффа по урегулированию конфликта в Украине. Другой источник издания предположил, что за утечкой могут стоять сотрудники Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности США, недовольные политикой администрации президента Дональда Трампа.

Газета также указала, что «слив» могла организовать Украина, которая была бы заинтересована подорвать позиции Уиткоффа. Однако, как добавила The Guardian, «риск катастрофической ссоры с американцами в случае поимки с поличным заставил бы украинских чиновников крепко задуматься» о целесообразности таких действий.

Публикация звонков вызывает удивление, если перехват был частью долгосрочной слежки - так как участники разговора обязательно сменят устройства, каналы и привычки общения (сделав дальнейшую прослушку невозможной), отмечает The Guardian.

Во вторник агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором приводятся стенограммы телефонных разговоров Уиткоффа с Ушаковым и спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым. Агентство утверждает, что беседы состоялись 14 и 29 октября соответственно. Сам Ушаков говорил, что «некоторые утечки носят фейковый характер», а другие он комментировать не будет, потому что разговоры ведутся в закрытом режиме и не должны разглашаться.

Политические оппоненты действующей вашингтонской администрации утверждали, в частности, что Уиткофф вел переговоры в слишком доброжелательном по отношению к России ключе. Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию Bloomberg, отметил, что Уиткофф проводил консультации в стандартной форме.

Источники: ТАСС и УНИАН