Пражский Конгресс Европейской гимнастики: Фарид Гаибов баллотируется на третий срок

28-29 ноября в Праге состоится Конгресс Европейской гимнастики (EG).

На третий срок на посту главы организации баллотируется Фарид Гаибов. Еще одним претендентом на данный пост является представитель Хорватии Марио Вукоя. Также в ходе мероприятия будет избран новый руководящий состав организации, а также члены Исполкома и Технических комитетов.

«Конгресс является выборным и список кандидатов уже опубликован. Для нас большая честь видеть так много кандидатов, так много стран, готовых посвятить свое время и опыт, чтобы внести свой вклад в нашу организацию.

Это свидетельство работы, которую мы проделали в последние циклы для улучшения наших мероприятий, и пути, который мы выбрали с нашей недавно разработанной Стратегией. Я желаю удачи всем кандидатам.

Уверен, что наши федерации-члены выберут профессиональных людей для будущего европейской гимнастики», - отметил Ф.Гаибов перед началом работы Конгресса.

За два предыдущих срока президент Европейской гимнастики успел многое. Была проведена работа среди развивающихся федераций и стран, где те или иные виды не очень развиты, организованы различные семинары, изменился и формат некоторых соревнований. Например, чемпионат Европы среди художниц увеличился с трех дней до четырех, учитывая, в том числе и зрительский интерес. Существенно улучшилась и маркетинговая составляющая, а гимнастика является желанной гостьей ведущих телевещателей. Также EG стала определять лучших спортсменов и тренеров по итогам года.

Наряду с олимпийскими дисциплинами увеличился интерес и к акробатике и аэробике, имеющих своих почитателей, на постоянной основе проводятся соревнования «TeamGym» и «Гимнастика для всех».

Планы на ближайшие годы у EG большие. Это и продолжение развития гимнастических дисциплин, изменение форматов чемпионата Европы, внедрение серии Кубков Европы и ряд других проектов.

Ниджат Асланов