Несмотря на громкий скандал, визит Уиткоффа в Москву остается в силе

First News Media11:37 - Сегодня
Несмотря на громкий скандал, визит Уиткоффа в Москву остается в силе

Москва будет работать с тем, что привезет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его визит в российскую столицу остается в силе, цитирует «Интерфакс» заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Все, что на эту тему можно и нужно было сообщить, вчера было сделано по линии помощника президента и по линии пресс-секретаря президента. Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать», - сказал Рябков журналистам в Москве, отвечая на вопрос, ожидает ли российская сторона, что Уиткофф привезет с собой обновленную версию плана президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что у Москвы пока нет «ясности относительно того, чем закончились обсуждения в Женеве и также какова роль во всем происходящем деструктивных сил, группирующихся вокруг ЕС, которые пытались и продолжают пытаться сорвать дальнейший прогресс».

«Так что посмотрим. Что он привезет, с тем и будем работать», - сказал замминистра.

Отвечая на уточняющий вопрос, остается ли в силе визит Уиткоффа в Москву, Рябков сказал: «Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет».

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что достигнута предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что точной даты визита спецпосланника президента США в Россию пока нет.

Напомним, что во вторник агентство Bloomberg обнародовало материал, в котором приводятся стенограммы телефонных разговоров Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым. Агентство утверждает, что беседы состоялись 14 и 29 октября соответственно. Это дало основания политическим оппонентам действующей вашингтонской администрации утверждать, что Уиткофф вел переговоры в слишком доброжелательном по отношению к России ключе.

В Конгрессе США стали звучать обвинения в адрес Уиткоффа в предательстве и призывы немедленно его уволить как российского агента.

