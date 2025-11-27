 Представители Украины и США обсудят мирный план | 1news.az | Новости
Представители Украины и США обсудят мирный план

First News Media23:40 - 27 / 11 / 2025
Делегации Украины и США встретятся в конце этой недели, для обсуждения мирного плана, который был утвержден во время встречи в Женеве.

Как передает АПА со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Важно не терять производительность и работать быстро. Ключевая наша общая с партнерами цель остается неизменной - как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины. Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением", - написал он.

