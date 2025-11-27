Концерн Leonardo представит систему ПРО «Купол Микеланджело»

Итальянский военно-промышленный концерн Leonardo представит проект новой системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело» (Michelangelo Dome) с искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Программное обеспечение системы ПРО Leonardo не привязано, по их данным, к какой-либо военной платформе и может быть использовано разными странами для защиты транспортных средств, сооружений и систем. «Она основана на стандарте НАТО, где присутствуют разные платформы», - заявил один из источников. «Это позволит ускорить и скоординировать внедрение системы, не концентрируясь на конкурирующих типах самолетов, танков и ракет», - уточнил он.

Проект купола основан на стратегии подрядчика, разработанной в течение последних трех лет, по созданию «космического подразделения, специализирующегося на беспилотниках, искусственном интеллекте и кибертехнологиях», говорится в публикации.

Ранее генеральный директор концерна Роберто Чинголани назвал проект купола «крупнейшей интеграционной программой в истории оборонной промышленности», которая позволит быстро реагировать на потенциальные атаки.

«Многодоменная, взаимосвязанная система на базе искусственного интеллекта», как заявили источники, находится на продвинутой стадии разработки, и компания проводит испытания по нейтрализации атак в воздушном пространстве. По их словам, система должна быть полностью готова к эксплуатации к концу десятилетия.

Цель разработчиков – «сделать все платформы взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми», добавил один из собеседников.

Источник: ТАСС