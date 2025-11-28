Погода на субботу: В Баку ожидается до 17 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 29 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно.

В течение дня возможен кратковременный моросящий дождь в некоторых районах.

Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11 °C, днём 14-17 °C. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью 80–85 %, днём 70–75 %.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь. Местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4–8 °C, днём 13–16 °C; в горах ночью от –2 до 3 °C, днём 7–10 °C.