Фидан: Турция продолжит усилия для приемлемого урегулирования в Украине

Анкара продолжит усилия для мирного урегулирования в Украине, которое будет приемлемым для сторон конфликта.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Берлине по итогам переговоров со своим коллегой Йоханном Вадефулем.

"Мы подробно обменялись мнениями по вопросу урегулирования в Украине. Необходимо как с гуманитарной, так и со стратегической точки зрения достичь мира, который был бы приемлемым для обеих сторон.

Мы продолжим конструктивную работу в этом направлении", - сказал Фидан.

По его словам, он проинформировал немецкого коллегу об усилиях, которые Турция в последнее время прилагает для урегулирования украинского конфликта.

Источник: ТАСС