Фидан: Турция продолжит усилия для приемлемого урегулирования в Украине
Анкара продолжит усилия для мирного урегулирования в Украине, которое будет приемлемым для сторон конфликта.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Берлине по итогам переговоров со своим коллегой Йоханном Вадефулем.
"Мы подробно обменялись мнениями по вопросу урегулирования в Украине. Необходимо как с гуманитарной, так и со стратегической точки зрения достичь мира, который был бы приемлемым для обеих сторон.
Мы продолжим конструктивную работу в этом направлении", - сказал Фидан.
По его словам, он проинформировал немецкого коллегу об усилиях, которые Турция в последнее время прилагает для урегулирования украинского конфликта.
Источник: ТАСС
