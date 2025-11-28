Открытки от особенных детей: маленький подарок, большое чудо - ВИДЕО

С приближением Нового года приходит и время маленьких чудес.

В этом году их авторами стали дети с особыми потребностями, которые создали затронувшие сердце рисунки. Именно эти работы легли в основу новой серии праздничных открыток-календарей, которые были подготовлены вместе с компанией Color It.

Благотворительная инициатива BeKind, заручившись поддержкой единомышленников, превратила детские рисунки в яркие новогодние открытки — искренние, теплые и наполненные светом.

Как сообщила 1news.az куратор проекта по социализации особенных детей Ширин Рзаева, главная цель акции — подарить внимание и поддержку тем, кому она особенно важна.

Стоимость каждой открытки — 15 манатов, и все вырученные средства полностью направят семьям маленьких художников. Приобретая открытку, вы не просто создаёте праздничное настроение своим близким — вы становитесь частью доброго новогоднего чуда.

«Каждый, кто купит открытку, сможет оставить своё пожелание на специальном ватмане. Мы хотим, чтобы этот Новый год запомнился всем», — подчеркнула Ширин Рзаева.

Заказать открытки можно по телефону +994 50 302 84 64 или через Instagram-страницу: @bekind.az

Подарите немного волшебства детям, которые верят в чудо сильнее всех!