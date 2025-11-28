В Южной Корее начали отклонять абитуриентов, участвовавших в буллинге

В Южной Корее вступает в силу новая норма образовательной политики, ведущие национальные университеты страны начали отклонять абитуриентов, в чьих досье значатся дисциплинарные меры за школьное насилие и буллинг.

По данным офиса депутата Кан Кён Сука, шесть из десяти флагманских государственных университетов отказали 45 кандидатам в рамках приёмной кампании 2025 года именно по этой причине.

Ситуация рассматривается как начало системного сдвига, с 2026 года все университеты страны будут обязаны учитывать записи о школьном насилии при принятии решения о зачислении. В корейской системе такие санкции классифицируются по шкале от уровня 1 (письменное извинение) до уровня 9 (исключение).

Если прежде случаи уровня ниже шестого нередко урегулировались внутри школы, через «примирение» по инициативе педагогов или родителей, то теперь меры уровня 6 и выше подлежат обязательному внесению в постоянное досье ученика и могут повлиять на его дальнейший образовательный путь.

Так Южная Корея делает шаг к тому, чтобы борьба с насилием в школах имела реальные последствия и за пределами школьных стен.

Источник: KoreaHerald

Джамиля Суджадинова