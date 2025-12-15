Джон Сина официально завершил карьеру - ВИДЕО

Эпоха Джона Сины в профессиональном рестлинге подошла к концу.

48-летний американский рестлер и киноактер провел свой последний поединок в WWE, официально попрощавшись с индустрией, с которой был неразрывно связан более двух десятилетий.

Финальный матч Сины состоялся 14 декабря на шоу WWE Saturday Night’s Main Event XLII, прошедшем на арене Capital One Arena в Вашингтоне.

Его соперником стал действующий чемпион Гюнтер, а поединок завершился поражением Сины после удушающего приёма. Однако, ключевым моментом вечера стала не развязка боя, а символическое прощание, рестлер оставил свои кроссовки в центре ринга - жест, традиционно означающий окончательный уход из спорта.

Джон Сина дебютировал в WWE 27 июня 2002 года и за последующие 23 года стал одной из главных и самых узнаваемых фигур промоушена. За свою карьеру он завоевал 17 мировых чемпионских титулов, установив рекорд компании, а также оформил статус «Большого шлема», выиграв все ключевые титулы WWE, включая чемпионства мира, США, интерконтинентальное и командное.

The GOAT.



There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

Источник: People

Джамиля Суджадинова