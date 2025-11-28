В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

В настоящее время затруднено движение транспорта на:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

9. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.