Турция - за все необходимые шаги для обеспечения постоянного мира в регионе, заявил советник Эрдогана

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов и главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч провели переговоры в Анкаре.

Деталями встречи Акиф Чагатай Кылыч поделился в соцсети X.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили отношения между Турцией и Азербайджаном, а также процессы восстановления и восстановления Карабаха.

«Мы вновь подчеркнули необходимость принятия всех необходимых шагов для обеспечения постоянного мира в регионе», - отметил Кылыч.

«Кроме того, мы обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. Мы выразили удовлетворение по поводу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - добавил он.

В ходе визита в Турцию Халаф Халафов также провел встречи с главой МИД Хаканом Фиданом, замминистра иностранных дел Беррис Экинджи. Стороны обменялись мнениями вокруг других региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Кроме того, обсуждены вопросы, вытекающие из повестки действующего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в том числе, тему трансформации СВМДА в международную организацию.