 Важное домашнее задание Лиги чемпионов для «Карабаха»
Важное домашнее задание Лиги чемпионов для «Карабаха»

First News Media10:15 - Сегодня
Экватор основного этапа Лиги чемпионов уже пройден.

После пяти сыгранных матчей «Карабах» набрал 7 очков и обосновался в общей таблице на 19-м месте и сохраняет шансы на выход в следующий этап. Однако, после поражения от «Наполи», борьба за попадание в плей-офф существенно обострилась. А значит, цена результата каждого предстоящей встречи возрастает.

Игра чемпиона Азербайджана в текущем еврокубке превосходит самые смелые ожидания. Победой над «Бенфикой» и «Копенгагеном», а также ничьей с «Челси» агдамцы автоматически подняли планку требований к себе, о них говорит вся Европа. Даже в проигранных поединках против «Атлетика» из Бильбао и «Наполи» команда показывала добротный футбол, заслужив всяческую похвалу. Все это вселяет надежду на то, что подопечные Гурбана Гурбанова смогут и дальше развить свой успех в Лиге чемпионов. И в этом смысле большое значение приобретает матч в Баку против «Аякса» 10 декабря, который станет заключительным еврокубковым в этом году.

Амстердамцы после пяти туров не набрали очков и могут показаться «легкой добычей», однако имя клуба говорит само за себя. И наверняка гости рассчитывают прервать полосу неудач именно в предстощей игре, поэтому «Карабаху» предстоит серьезное испытание.

При этом, «скакуны» стоят перед необходимостью побеждать, учитывая турнирные расклады. В их активе 7 очков – столько же у «Барселоны» с «Наполи». На балл отстают такие клубы, как «Ювентус», «Марсель» и «Монако».

Поэтому чтобы упрочить положение в таблице, где агдамцы идут 19-ми, им необходимо набирать очки в матче с «Аяксом».

Всего в основном раунде Лиги чемпионов играют 36 команд, каждая из которых проводит по восемь матчей – четыре домашних и столько же гостевых. В 1/8 финала напрямую выйдут восемь лучших клубов. Занявшие с 9 по 24 места примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. То есть, «Карабаху» необходимо закрепиться в Топ-24, чтобы рассчитывать на плей-офф.

Что касается еще двух матчей еврокубка, то они будут сыграны уже в следующем году. 22 января чемпион Азербайджана примет «Айнтрахт», а семь дней спустя станет гостем «Ливерпуля». Поэтому, учитывая сложный график, именно игра с «Аяксом» видится во многом определяющей с точки зрения дальнейших перспектив в турнире.

Ниджат Асланов

