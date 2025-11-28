 Накануне приезда Папы Римского из Изника выдворили скандального фигуранта громких преступлений | 1news.az | Новости
Накануне приезда Папы Римского из Изника выдворили скандального фигуранта громких преступлений

First News Media10:20 - Сегодня
Спустя 44 года после покушения на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II турецкий гражданин Мехмет Али Агджа вновь оказался в центре скандала.

Мехмет Али Агджа фигурирует как участник покушения на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году и убийства главного редактора газеты Milliyet Абди Ипекчи в 1979 году.

На этот раз Агджа прибыл в Изник (Бурса) с намерением встретиться с Папой Львом XIV, куда понтифик, в рамках апостольского визита в Турцию, приедет для участия в церемонии, посвященной 1700-летию Никейского собора (первый собор в истории христианства).

Однако, пребывание Агджи в Изнике было недолгим - через некоторое время после его прибытия, службы безопасности выдворили его из города. Как сообщил сам Агджа, его попросили покинуть Изник, и он сделал это, выехав в сопровождении полиции в сторону Стамбула. Агджа настаивает на том, что был неправильно понят и его действия были «частью божественного плана». Он выразил надежду на то, что они все же смогут встретиться с понтификом и «поговорить в будущем». По его словам, Папа Лев XIV играет важную роль в продвижении мира, а Ватикан разделяет его взгляды на международную политику.

По его словам, многие события, включая покушение на Папу, были интерпретированы в искаженном свете. Он утверждает, что «был частью крупных исторических событий», в частности, «принимал участие в распаде Советского Союза».

В преддверии приезда Папы Римского полиция в Изнике приведена в состояние повышенной готовности. Задействовано более 2000 человек личного состава, чтобы обеспечить безопасность понтифика и жителей города. Для обеспечения порядка на въездах и выездах из города организованы тщательные проверки.

Источник: Hürriyet

