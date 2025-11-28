Лувр поднимает цены для туристов, не являющихся гражданами ЕС

Цены на билеты в Лувр в Париже вырастут на 45% для посетителей, не являющихся гражданами Европейского союза, решило руководство музея в четверг.

Со следующего года туристам из таких стран, как США, Великобритания и Китай, придется платить €32 ($37; £28) за вход в музей.

Ожидается, что это повышение цен принесет миллионы евро ежегодно для финансирования капитальной реконструкции знаменитой галереи.

С 14 января посетители из стран за пределами Европейской экономической зоны (в которую входят государства-члены ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн) будут платить на €10 больше, чтобы войти в самый посещаемый музей мира.

В прошлом году Лувр принял почти 9 миллионов посетителей, большинство из которых прибыли из-за рубежа. По данным музея, более десятой части его посетителей приходится на США и около 6% на Китай.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон и Лувр объявили об улучшениях в музее и предложили ввести более высокие сборы для жителей стран, не входящих в ЕС, в 2026 году.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова