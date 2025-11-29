В Габалинском международном аэропорту прошли учения МЧС - ФОТО - ВИДЕО

В Габалинском международном аэропорту ЗАО «Азербайджанские авиалинии» состоялись пожарно-тактические учения на тему «Тушение пожаров и эвакуация людей на важных объектах с массовым пребыванием людей», организованные Государственной службой пожарной охраны МЧС.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение МЧС, целью учений было повышение эффективности мер пожарной безопасности в аэропорту, развитие навыков оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также усиление взаимодействия и координации при проведении пожарно-спасательных работ между аэропортом и МЧС.

В учениях были задействованы силы и средства Габалинского и Агдашского районных подразделений пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Оперативно прибывшие на место условного пожара подразделения пожарной охраны во взаимодействии с силами объекта эвакуировали сотрудников из «опасной зоны», провели оперативную разведку на месте «пожара» и выполнили операцию по «тушению пожара».