Общество

В Лачине обсудили развитие современного кинопроизводства в странах СНГ

First News Media16:39 - Сегодня
В Лачине обсудили развитие современного кинопроизводства в странах СНГ

На протяжении года Лачин стал ярким воплощением ценностей дружбы, взаимопонимания и творческого сотрудничества на всем пространстве СНГ.

Об этом сказал заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на круглом столе «Развитие современного кинопроизводства в странах СНГ».

Замминистра отметил, что Азербайджанское государство определило развитие киноиндустрии и кинематографии как долгосрочный стратегический приоритет. «Агентство кино Азербайджанской Республики, действующее при Министерстве культуры Азербайджана, за последние три года оказало финансовую поддержку производству в общей сложности более чем 70 кинопроектов по государственному заказу. Более 50 из этих проектов уже завершены и представлены зрителям. В целом 34 местным производственным компаниям была выделена государственная поддержка в размере более чем 20 миллионов манатов. Эта поддержка является капитальным вложением в будущее развития киноиндустрии в Азербайджане», - добавил он.

Замминистра выразил уверенность в том, что дух сотрудничества, основанный на культурном единстве и взаимном уважении, который формируется сегодня в Лачине, будет сохранен и в последующие годы.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов же добавил, что в Лачине восстановлен кинотеатр, кинопавильон.

«За последний год мы смогли снять 2 фильма при поддержке Министерства культуры. Хочу также отметить, что Лачин один из первых в этой области начал развивать культурное наследие Карабаха. Также мы планируем здесь построить холлы для проведения концертов и конгрессов. Надеюсь, что в контексте дальнейшего сотрудничества мы будем вкладываться в киноиндустрию», - добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ

