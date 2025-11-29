Армения и Турция обсудили возможности перезапуска железнодорожной линии Карс-Гюмри
Министр экономики Армении Геворк Папоян встретился в Стамбуле с министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.
«Мы оба подчеркнули важность регулярных армяно-турецких контактов и подтвердили готовность к продолжению диалога.
В свою очередь, турецкий министр высоко оценил недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, подчеркнув его позитивное влияние на развитие двусторонних отношений.
Мы обсудили возможности возобновления работы железной дороги Карс-Гюмри, новые экономические, логистические и торговые возможности, открывающиеся благодаря программе TRIP для обеих стран.
В ходе беседы обсуждались возможности диверсификации рынков, формирования новых логистических маршрутов и расширения взаимных экономических интересов.
Обсуждались также вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности, сельскохозяйственное страхование, совместная борьба с градом и болезнями животных.
На встрече также присутствовал Постоянный представитель Республики Армения при ОЧЭС Наири Петросян», - отметил Геворк Папоян.
Источник: news.am