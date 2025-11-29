Супруга погибшего в пожаре в Ясамале коменданта опубликовала последнее совместное фото с ним
Марта Рамазанова, супруга Самира Магомедова - жителя и коменданта дома, который погиб 21 ноября при пожаре в одном из зданий в Ясамале, - опубликовала в социальных сетях последнее совместное фото с ним.
М.Рамазанова сопроводила фото эмоциональным обращением:
«Наше последнее фото за несколько часов до того, как мир ушел из-под ног.
А сегодня я была на могиле.
Сколько вам еще нужно растоптанных жизней, чтобы наесться до отвала? Вы виновны в этих смертях, и вы прекрасно это знаете», - написала она.
