Супруга погибшего в пожаре в Ясамале коменданта опубликовала последнее совместное фото с ним

Марта Рамазанова, супруга Самира Магомедова - жителя и коменданта дома, который погиб 21 ноября при пожаре в одном из зданий в Ясамале, - опубликовала в социальных сетях последнее совместное фото с ним.

М.Рамазанова сопроводила фото эмоциональным обращением:

«Наше последнее фото за несколько часов до того, как мир ушел из-под ног.

А сегодня я была на могиле.

Сколько вам еще нужно растоптанных жизней, чтобы наесться до отвала? Вы виновны в этих смертях, и вы прекрасно это знаете», - написала она.