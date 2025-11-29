В Баку зима может быть суровой — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аномально тёплая осень в этом году усилила предположения о том, что зима может быть суровой.

Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Хазар ТВ, по словам заведующего отделом Института географии, эколога Энвера Алиева, ожидается морозная и снежная зима. Специалист отмечает, что наблюдаемое изменение погоды ранее тоже фиксировалось, хотя и очень редко, и после таких случаев зимние месяцы проходили с сильными морозами.

По словам эксперта, более суровая зима может усугубить существующие проблемы. Эколог подчёркивает, что долгосрочные прогнозы погоды не всегда бывают точными, однако считает необходимым проявлять осторожность.

Он также добавил, что морозная и снежная зима поможет предотвратить уничтожение зелёных насаждений некоторыми вредителями.